Ein Puck liegt vor einem Eishockey-Schläger auf dem Eis.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Prag. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions Hockey League verpasst.

Bei der ersten Teilnahme am Eishockey-Europapokal verloren die Seestädter am Mittwoch beim tschechischen Top-Club Sparta Prag mit 2:5 (2:2, 0:1, 0:2), können aber am Dienstag in der heimischen Eisarena mit einem Erfolg im Rückspiel auf jed