Der Schriftzug „Airbus Group“ steht auf einem Schild vor einem Gebäude am Airbus-Standort Bremen.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bremen. Das zweite von Airbus gebaute europäische Servicemodul (ESM) für das Orion-Raumschiff der NASA ist fertig und bereit zur Auslieferung.

Nächste Woche wird ein Antonow-Frachtflugzeug das ESM-2 vom Airbus-Standort Bremen zum Kennedy Space Center der NASA in Florida (USA) fliegen, wie Airbus am Mittwoch in Bremen mitteilte. Airbus ist der von der Europäischen Weltraumorganisa