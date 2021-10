Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Harsefeld. Nach den tödlichen Schüssen von Polizisten auf einen Flüchtling bei einem Einsatz in Harsefeld laufen die Ermittlungen weiter.

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade am Mittwoch. Die Spuren in der Asylbewerberunterkunft seien gesichert worden, Zeugen würden befragt. Der 40-Jährige Mann aus dem Sudan, der psychische Probleme hatte, war am Sonntagabend