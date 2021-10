Marco Trips, Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, spricht auf einer Versammlung.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Bodenwerder. Zu viel Bürokratie erschwert nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes die Arbeit vieler Kommunen in Niedersachsen.

So gebe es für die Lüftungstechnik an Schulen mittlerweile sechs verschiedene Regelungswerke mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen, kritisierte der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund am Mittwoch in Bodenwerder.„Es ge