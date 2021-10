Tui kündigt Ausgabe neuer Aktien für 1,1 Milliarden Euro an

Das Tui-Logo leuchtet vor einem Bürogebäude der Tui Deutschland GmbH.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Der wegen der Pandemie staatlich gestützte Reisekonzern Tui will seinen finanziellen Spielraum weiter erhöhen.

Geplant sei die Ausgabe neuer Aktien für 1,1 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Großaktionär Alexej Mordaschow, der im Moment 32 Prozent der Aktien hält, will sich an der Kapitalerhöhung beteiligen und damit seine Bet