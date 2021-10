Unbekannte sprengen Geldautomat in Ramelsloh

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen auf dem Fußboden.

Patrick Pleul/zb/dpa

Seevetal. Unbekannte haben in Ramelsloh (Landkreis Harburg) einen Geldautomaten gesprengt.

Anwohner wurden in der Nacht zu Mittwoch von einem lauten Knall geweckt, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Demnach fuhr anschließend ein dunkles Auto mit mehreren Personen schnell in Richtung Autobahn und aus dem Vorraum der Ban