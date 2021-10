Ein Glas Wasser steht auf einem Tisch in der zum Gerichtssaal umfunktionierten Ritterakademie.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Wie viel Wasser darf Hamburg in den nächsten Jahren aus der Nordheide bekommen? Um diese Frage dreht sich ein Prozess am Lüneburger Verwaltungsgericht. Es geht auch um die mögliche Austrocknung von Flüssen und Teichen in den nächsten Jahrzehnten.

Das Grundwasser aus der Nordheide ist wegen seiner hohen Qualität äußerst begehrt. Sechs Klagen zur Belieferung von Wasser aus der Heide nach Hamburg verhandelt das Verwaltungsgericht Lüneburg seit Mittwoch. Der Prozess in der Ritterakademi