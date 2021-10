Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Jever. Nach Vorwürfen gegen den früheren Betreiber des Impfzentrums Friesland verlangt der Bund der Steuerzahler (BdSt) Aufklärung von Landrat Sven Ambrosy (SPD).

Der Landkreis hätte in den Verträgen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Tariftreue vereinbaren können, kritisierte BdSt-Landesvorsitzende Bernhard Zentgraf in einem Brief an den Verwaltungschef. „Ich frage mich, warum ein Landkreis das ni