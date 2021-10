Glühwein soll es geben auf den Weihnachtsmärkten in Niedersachsen. Das steht fest. Die Corona-Verordnung zu den Weihnachtsmärkten allerdings hängt noch in der Schwebe.

Patrick Seeger/dpa

Hannover. Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht: Das Land muss seine geplante Weihnachtsmarkt-Verordnung nochmal überarbeiten. Von den Kommunen hagelte es Kritik.

Nach massiver Kritik der Kommunen an den geplanten Weihnachtsmarkt-Vorgaben in Niedersachsen hat die Landesregierung am Dienstag in Hannover angekündigt, den Entwurf zu überarbeiten. Ursprünglich sollte das neue Regelwerk zu Weihnachts- und