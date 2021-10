Mobile Impfteams in weiten Teilen des Landes im Einsatz

Eine Person wird geimpft.

Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover. Mobile Impfteams sind nach der Schließung der Impfzentren in weiten Teilen Niedersachsens im Einsatz.

In 39 von 45 Gesundheitsamtsbezirken sei dies der Fall, sagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover. Wie viele der Teams Corona-Schutzimpfungen verabreichen, konnte er zunächst nicht sage