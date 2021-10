Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hötensleben. Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Schöningen ist ein Autofahrer kurz hinter der Grenze zu Sachsen-Anhalt in eine Hauswand geprallt.

Auch ein Polizeiwagen krachte in das Wohnhaus in Hötensleben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während der Fahrer am Montagabend seine Flucht fortsetzen konnte, endete die Verfolgung für den Streifenwagen mit einem Totalschaden an de