Städte planen mit Weihnachtsmärkten in diesem Jahr

Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt nahe der Marktkirche.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Schmalzkuchen und gebrannte Mandeln genießen - das soll in mehreren Städten Niedersachsens in wenigen Wochen auf Weihnachtsmärkten möglich sein. Doch einige Fragen sind noch unklar.

Mehrere Städte in Niedersachsen planen trotz der Corona-Pandemie mit Weihnachtsmärkten in diesem Jahr. In Hildesheim, Braunschweig und Göttingen ist dies der Fall, wie Sprecher der Städte auf dpa-Anfrage mitteilten. Die Zahl der Stände soll