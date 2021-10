Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender der Continental AG.

Michael Matthey/dpa/Archivbild

Hannover. Mikrochips sind die größte Mangelware in der Autobranche. Das spüren auch Zulieferer, die Elektroniksysteme an Fahrzeugbauer verkaufen. Continental will seine mächtigen Kunden bestmöglich weiterbeliefern. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer drängender Fragen.

Die Versorgungskrise bei Mikrochips schlägt auch bei Autozulieferern heftig ins Kontor - Continental-Chef Nikolai Setzer gibt vorerst keine Entwarnung. „Wir sehen, dass sich diese Effekte wohl noch weiter bis in das Jahr 2022 ziehen werden“