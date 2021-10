Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Hannover. Nach zwei landesweiten Aktionen gegen sogenannte Autoposer hat die Polizei in Niedersachsen 52 Strafverfahren und knapp 300 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Insgesamt seien 2700 Fahrzeuge kontrolliert worden, teilte das Landeskriminalamt in Hannover am Montag mit. Allein bei der zweiten Aktion am vergangenen Wochenende seien 8 Autofahrer ohne Führerschein aufgeflogen, 17 Fahrer standen unter A