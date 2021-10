Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Moritz Frankenberg/dpa/archivbild

Hannover. Mediziner, Soziologen und andere Wissenschaftler haben sich in Hannover über die Auswirkungen der Pandemie auf die Jüngsten ausgetauscht. Wie will das Land ihnen helfen?

In Niedersachsen soll in einer interdisziplinären Studie das neue Krankheitsbild Long Covid bei Kindern und Jugendlichen untersucht werden. In der Regel hätten coronainfizierte Kinder zwar relativ harmlose Verläufe, sagte der Kinderarzt Tho