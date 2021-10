Wolfsburgs Ewa Pajor jubelt nach einem Tor.

Marcel Kusch/dpa/archivbild

Wolfsburg. Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg müssen mehrere Monate auf Ewa Pajor verzichten.

Die 24 Jahre alte Polin wird sich in den kommenden Tagen einem Eingriff am linken Knie unterziehen und längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Pajor hatte sich die Verletzung bereits während der l