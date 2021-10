Hannover: Armbänder für Geimpfte und Genesene an Hochschulen

Eine Mitarbeiterin der Leibniz Universität Hannover hat ein Armband in der Hand.

Demy Becker/dpa

Hannover. In gelb, grün oder bunt - an mehreren Universitäten in Hannover können Studenten und Mitarbeiter mit einem Armband einen coronabedingten Impf- und Genesenen-Status aufzeigen.

Mit den Bändchen hätten an der Hochschule Hannover bereits die Kontrollzeiten um etwa 75 Prozent gesenkt werden können, sagte der Dekan der Fakultät Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik der Hochschule Hannover, Professor Wolfgang Strache.