Bochum. Bei Drogenrazzien in Deutschland, Spanien und den Niederlanden haben Ermittler am Montag zahlreiche Häuser durchsucht und Haftbefehle vollstreckt.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei in Bochum wurden in Nordrhein-Westfalen 13 und in Niedersachsen ein Objekt durchsucht. Darunter waren die Orte Gelsenkirchen, Moers, Voerde, Hattingen, Oberhausen und Delmenhorst. In Deutschl