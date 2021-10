Das Segelschulschiff "Gorch Fock" fährt auf die Kieler Förde zu.

Axel Heimken/dpa

Zur Ankunft des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ in Kiel nach mehrjähriger Sanierung haben Naturschützer am Montag die Verwendung des an Deck verbauten Teakholzes massiv kritisiert. Mit dem Holz ist das Oberdeck des Dreimasters ausgestattet.