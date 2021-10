Polizei erschießt Mann in Flüchtlingsheim

Ein Polizeifahrzeug steht mit leuchtendem Blaulicht auf der Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Harsefeld. Polizisten haben bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Harsefeld (Kreis Stade) einen Asylbewerber erschossen.

Sie seien am späten Sonntagabend in dem Heim auf einen 40-jährigen Mann aus dem Sudan gestoßen, der mit einem Messer bewaffnet war. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stade am Montag mit. „Im Verlauf des weiteren Einsatzes griff der 40-Jähr