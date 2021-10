Segelschulschiff „Gorch Fock“ unterwegs in Richtung Kiel

Stacheldraht hängt an einem Zaun vor der „Gorch Fock“ im Marinehafen.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wilhelmshaven. Letzte Etappe vor dem Heimathafen: Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ ist von der Eckernförder Bucht nach Kiel in See gestochen. Mit an Bord ist hoher Besuch.

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ ist am Montag von der Eckernförder Bucht aus in Richtung seines Heimathafens Kiel gestartet. Mit an Bord sind auf den letzten Seemeilen der Fahrt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und