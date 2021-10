Zwei zerstörte Fahrzeuge stehen auf der Autobahn 26.

Joto/dpa

Stade. Bei einem Falschfahrer-Unfall auf der Autobahn 26 bei Stade westlich von Hamburg sind am Samstag zwei Menschen gestorben.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 87-Jährige an der Anschlussstelle Stade-Süd falsch auf die Autobahn. Dort stieß ihr Auto am Nachmittag frontal mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammen. Beide Fahrer starben noch an der Unfallstelle.Laut