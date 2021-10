Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen hat die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in den Kliniken auch am Donnerstag etwas zugenommen.

Das Land gab den sogenannten Hospitalisierungswert mit 2,3 an. Am Mittwoch hatte er bei 2,2 gelegen, am Dienstag bei 2,1. Die Maßzahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner während der zurückliegenden sieben Tage jeweils im Zusa