Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern stagniert in Niedersachsen.

Der sogenannte Hospitalisierungswert lag am Dienstag wie bereits am Montag bei 2,1. Das teilte das Land auf seiner Corona-Internetseite mit. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen im Zusam