Slackliner balancieren am Piesberg in Osnabrück

Ein Slackline-Läufer balanciert auf einem Seil.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Osnabrück. Es sieht gefährlich aus, wenn Slackline-Läufer zwischen Gebäuden oder hoch über einer Schlucht balancieren. Einige der besten Artisten dieser Disziplin zeigen ihr Können im Norden - in einem Steinbruch in 80 Metern Höhe.

In 80 Meter Höhe über dem Steinbruch am Osnabrücker Piesberg haben ein Dutzend gut gesicherte Slackline-Läufer und -Läuferinnen am Samstag ihr Können gezeigt. Unter den Augen von vielen Wanderern und Spaziergängern balancierten die Sportler