Sicherheitsfirma reagiert auf lange Wartezeiten am Airport

Reisende mit Gepäck stehen im Terminal C vom Flughafen Hannover-Langenhagen.

Michael Matthey/dpa

Langenhagen. Reisende am größten Flughafen in Niedersachsen müssen seit einigen Wochen viel Geduld mitbringen. Viele Passagiere beschwerten sich über Verzögerungen beim Einchecken. Muss mit den Problemen auch noch in den Herbstferien gerechnet werden?

Im Streit um lange Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen Hannover hat sich die Situation nach Angaben der Bundespolizei erheblich verbessert. Zwei Wochen vor dem Start der Herbstferien in Niedersachsen bildeten sich am Frei