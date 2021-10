Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von Autos in Barßel

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Barßel. Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Barßel im Landkreis Cloppenburg ist ein 58 Jahre alter Mann in seinem Auto eingeklemmt worden.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurde ein 71-Jähriger bei dem Unfall am Freitagmittag schwer verletzt. Zunächst sei der 58-Jährige mit seinem Wagen aus ungekl