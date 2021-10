Blick auf einen Turm vom Osnabrücker Dom St. Petrus.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück. Wasserscheu dürfen sie nicht sein: Tiere jeglicher Größe werden am Samstag in Osnabrück vor dem Dom gesegnet. Anlass ist das Gedenken an Franz von Assisi, der Schutzpatron der Tiere ist. Beim letzten Mal wurden Hunde und Katzen gebracht, aber auch eine winzig kleine Maus.

Egal ob Maus, Katze, Hund oder Pferd: Aus Anlass des Gedenktages an den Heiligen Franz von Assisi am 4. Oktober können Tierbesitzer heute ihre Tiere vor dem Osnabrücker Dom segnen lassen. Der Begründer des Franziskanerordens gilt als Schutz