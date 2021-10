Ein Polizeiwagen steht vor dem Impfzentrum.

Markus Hibbeler/dpa/Archivbild

Jever. Das krisengeschüttelte Impfzentrum in Friesland ist mittlerweile wie so viele in Deutschland geschlossen - zur Ruhe kommt es trotzdem nicht. Wie der „Spiegel“ berichtet, soll das DRK für die Angestellten mehr Lohn abgerechnet als ausbezahlt haben.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) soll laut einem „Spiegel“-Bericht im Impfzentrum Friesland zu hohe Gehälter abgerechnet haben. Wie das Nachrichtenmagazin am Freitag berichtete, soll der DRK-Kreisverband Jeverland, der das Impfzentrum in Schor