Die „Gorch Fock“ im Marinehafen.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wilhelmshaven. Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ ist am Freitag auf seiner ersten Fahrt nach fast sechs Jahren Sanierung problemlos über die Nordsee gefahren.

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ ist am Freitag auf seiner ersten Fahrt nach fast sechs Jahren Sanierung problemlos über die Nordsee gefahren. Das sagte ein Sprecher der Marine in Kiel. Internet-Ortungsdiensten zufolge war das Schiff am fr