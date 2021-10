Weihnachtsmärkte sollen in Niedersachsen möglich sein

Besucher gehen über den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus von Lüneburg.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Hannover. Glühwein, Schmalzkuchen und gebrannte Mandeln - Weihnachtsmarkt-Fans in Niedersachsen können auf einen Bummel in diesem Jahr hoffen. Bereits in wenigen Tagen soll es mehr Klarheit geben.

Schausteller und Besucher können auf Weihnachtsmärkte in Niedersachsen hoffen. Mitte kommender Woche soll eine entsprechende Änderung der Corona-Landesverordnung kommen, wie eine Regierungssprecherin am Freitag in Hannover sagte. Man werde