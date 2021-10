Ein Baum steht im Nebel auf einem Feld.

Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Hannover. In mehreren Städten in Niedersachsen und in Bremen campieren seit Monaten vor allem jungen Menschen für mehr Klimaschutz. Nun naht der Winter. Die meisten wollen trotzdem bleiben.

Bei Schnee, Eis, Frost und Regen ist das Campen im Zelt eine eher unangenehme Sache. Viele Klimaaktivisten in Niedersachsen und Bremen wollen das im Winter in Kauf nehmen, andere machen eine Pause, um im Frühjahr wiederzukommen. In Bremen,