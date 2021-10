Fußbälle liegen in einem Tor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Stürmer Simon Terodde vom FC Schalke 04 kann bereits an diesem Wochenende zum Rekordtorjäger der 2.

Fußball-Bundesliga aufsteigen. Der aktuelle Rekordhalter Dieter Schatzschneider gönnt dem 33-Jährigen diese Bestmarke. „Simon ist ein guter Junge“, sagte die 63-jährige Vereinslegende von Hannover 96 in einem NDR-Interview. „Meine These is