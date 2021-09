Niedersachsen will Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder zulassen

Das Land Niedersachsen will Weihnachtsmärkte in diesem Jahr unter strengen Corona-Auflagen wieder erlauben.

Christoph Schmidt/dpa

Hannover. Corona hatte sie zuletzt unmöglich gemacht, aber in diesem Jahr sollen Weihnachtsmärkte wieder öffnen dürfen. So sehen die Pläne der Landesregierung aus.

Gute Nachrichten für alle Glühwein-Freunde: Das Land Niedersachsen will Weihnachtsmärkte in diesem Jahr grundsätzlich wieder zulassen, pocht aber auf die Einhaltung bestimmter Corona-Regeln. Das steht in einem Entwurf der Landesre