14 neue Stolpersteine für NS-Opfer in Bremen

Bremens Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne).

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bremen. Zur Erinnerung an NS-Opfer sind in Bremen 14 neue Stolpersteine verlegt worden.

„In Bremen sind über 1500 Menschen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geworden“, sagte Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Donnerstag als Schirmherrin der Aktion. „Die Erinnerung an sie ist in unserer Stadt weitgehend