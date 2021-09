Ein Fußballspieler spielt den Ball.

Heidenheim an der Brenz. Die engen Relegationsduelle mit Werder Bremen sind für Heidenheims Trainer Frank Schmidt vor dem erneuten Aufeinandertreffen nicht von Bedeutung.

Im Sommer 2020 hatte der 1. FC Heidenheim mit einem 0:0 und 2:2 gegen die Bremer den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga knapp verpasst. „Man wird jetzt natürlich daran erinnert. Aber für uns spielt das keine Rolle. Das ist lange her in der