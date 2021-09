Elvis Presley, damals US-Soldat, geht mit seinem Gepäck vom Truppentransporter „General Randall“.

Lothar Heidtmann/dpa/Archivbild

Bremerhaven. 63 Jahre ist es her, dass der King of Rock 'n' Roll erstmals deutschen Boden betrat: Elvis Presley (1935-1977) kam am 1. Oktober 1958 als US-Soldat mit einem Truppentransporter nach Bremerhaven, um von dort aus mit seinen Kameraden weiter in die Stammgarnison nach Friedberg in Hessen zu reisen.

Eine Gruppe Elvis-Fans feiert das historische Ereignis am Freitag an einer Bronze-Tafel, die an der Columbuskaje in Bremerhaven an die Ankunft ihres Idols erinnert. Die Fans kommen aus ganz Deutschland, sogar aus Wien ist jemand dabei, wie