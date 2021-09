Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nostorf. Wegen mehrerer getöteter Wölfe ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Mecklenburg-Vorpommern.

Zwei tote Jungwölfe wurden nahe der Grenze zu Niedersachsen am Dienstag bei Boizenburg an der Elbe gefunden, wie ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums am Mittwoch sagte. Ein weiterer Raubtier-Kadaver sei am Sonntag in Vorpommern e