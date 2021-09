Rudolf Schenker (l-r), Klaus Meine und Matthias Jabs von der Rockband Scorpions.

Hannover. Die Rockband Scorpions geht im kommenden Jahr auf Welttournee und macht dabei für sechs Konzerte auch in Deutschland Halt.

Die Rocker aus Hannover („Wind Of Change“) hatten während des Lockdowns an ihrem 19. Studioalbum gearbeitet, das im Februar 2022 erscheinen soll, wie die Band am Mittwoch mitteilte. „Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt