Ein Muster von einem Stimmzettel für die Bundestagswahl 2021 liegt auf einem Tisch.

Julian Stratenschulte/dpa/Illustration

Bremen. Die Kartons im Wahllokal werden nicht geprüft. Niemand am Wahlsonntag entdeckt die falschen Unterlagen. So kreuzen Wählerinnen und Wähler in Bremen Kandidaten an, die in ihrem Wahlkreis überhaupt nicht zur Wahl stehen. Hat das Auswirkungen auf das Endergebnis?

Falsche Stimmzettel haben bei der Bundestagswahl in einem Bremer Wahllokal dazu geführt, dass fast alle der abgegebenen Erststimmen ungültig sind. Wie die Landeswahlleitung im Internet veröffentlichte, waren im Bremer Stadtteil Seehausen 40