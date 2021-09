Freigänger soll Frau in Northeim getötet haben

Northeim. Während seines Freigangs soll ein Straftäter die Frau getötet haben, die am Samstag in einem Maisfeld in Northeim entdeckt worden war.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Göttingen mitteilte, habe der Verdächtige vermutlich in einem Zustand der verminderten Steuerungsfähigkeit die Tat begangen. Wegen eines versuchten Totschlags unter ähnlichen Umständen wird der 57-