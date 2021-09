Oberst Christian John führt das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 und spricht vor Medienvertretern.

Demy Becker/dpa

Wunstorf. Auf dem Fliegerhorst Wunstorf haben Beteiligte der Evakuierungsmission in Afghanistan auf den gefährlichen Einsatz im August zurückgeblickt.

„Ich bin stolz auf das, was das Luftgeschwader geleistet hat“, sagte Oberst Christian John am Mittwoch an dem Standort nahe Hannover. Der 55-Jährige ist Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62 (LTG).Mit einer eilig eingerichteten Luftbrü