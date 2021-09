September im Land Bremen bundesweit am wärmsten

Eine Radfahrerin fährt am Morgen im Sonnenschein über den Osterdeich.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Im aktuellen Monat erreichte Bremen die höchste Durchschnittstemperatur aller Bundesländer - zusammen mit Berlin.

Laut einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Mittwoch, zeigte das Thermometer im Schnitt 15,9 Grad an. Gleichzeitig regnete es in der Hansestadt am häufigsten. Niedersachsen befand sich bei den Werten im Mittelfeld.Der DWD