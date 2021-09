Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich.

Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern ist weiter gesunken.

Der sogenannte Hospitalisierungswert lag am Mittwoch bei 2,5 - nach 2,8 am Dienstag und 2,9 am Montag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung