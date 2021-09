Blick auf die Silhouette der Türme vom ehemaligen Kraftwerk auf dem Werksgelände von Volkswagen.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Die anhaltende Lieferkrise bei wichtigen Elektronik-Bauteilen wie Mikrochips führt bei Volkswagen zu erneuten Produktionsausfällen und Kurzarbeit am Stammsitz Wolfsburg.

So ziehen sich die zuerst bis Ende dieser Woche einkalkulierten Einschränkungen weit in den Oktober hinein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.Am Freitag (1.10.) soll demnach nur eine Golf-Montagelinie in der Frühschicht betrieben w