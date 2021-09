Lagerhalle brennt: Sachschaden in Millionenhöhe geschätzt

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Lindern (Oldenburg). Ein Brand einer Lagerhalle in Lindern (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg hat Schätzungen zufolge einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht.

Das Feuer brach am späten Dienstagabend in der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs aus zunächst ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Etwa 5000 bis 10.000 Quaderballen Heu sowie landwirtschaftliche Fahr