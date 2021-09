Fahnen wehen an der Stadthalle Braunschweig.

Julian Stratenschulte/dpa

Braunschweig. Am Braunschweiger Landgericht steht Tag vier des VW-Dieselprozesses an. Ein hoch angesiedelter Entscheider will seine Darstellungen zum Ursprung der Abgaskrise fortführen. Daneben könnte sich abzeichnen, ob Ex-Chef Winterkorn doch schon früher im Saal erscheinen muss.

Der Diesel-Betrugsprozess am Landgericht Braunschweig soll heute (ab 9.30 Uhr) zunächst mit weiteren Aussagen der früheren VW-Führungskräfte fortgesetzt werden. Ein ehemaliger Manager, der bereits am vergangenen Donnerstag mit einer Erwider