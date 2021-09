Zweiter Verdächtiger nach Tod von Sexarbeiterin in Haft

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug.

Hannover. Im Fall der getöteten Prostituierten aus Hannover wurde ein zweiter Verdächtiger am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen.

Der 35-jährige mutmaßliche Täter bestreite, am Tatort gewesen zu sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Der Vorwurf laute Raub mit Todesfolge.Der 35-jährige Beschuldigte habe sich bei seinen Ausführungen in W