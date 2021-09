Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug.

Hannover. Im Fall der getöteten Sexarbeiterin aus Hannover haben die Ermittler einen zweiten Verdächtigen gefasst.

Der 35-Jährige sei am Dienstag im Raum Hildesheim festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover mit. Die 53-Jährige war am 19. September leblos und gefesselt in ihrer Wohnung im Stadtteil Stöcken entdeckt worden.