Northeim. Bei der mutmaßlich getöteten Frau, die in einem Northeimer Maisfeld gefunden wurde, handelt es sich um eine 64-Jährige aus Northeim.

Das habe eine Obduktion am Montag ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen am Dienstag. Die frisch gegründete Mordkommision „Graben“ ermittele nun in dem Fall.Die Frau war am Samstag tot in einem Northeimer Maisfeld nah